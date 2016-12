Maquillage incroyable : Découvrez le vrai visage de Pepper dans American Horror Story !

Vous savez à quel point le maquillage me passionne, que ce soit pour nous rendre plus jolies chaque jour ou pour nous transformer complètement . Et vu que je suis fan de la série American Horror Story , je me suis penchée sur le cas de Pepper, la microcéphale de Asylum et de Freak Show.L'actrice qui joue Pepper est Naomi Grossman, et comme vous pouvez le voir, sa transformation est radicale ! Pour jouer ce personnage, elle a dû se raser la tête et porter de nombreuses prothèses : Ventre, bras, mains, front, oreilles, nez, dents... Un sacré rôle de composition !Pour retrouver les autres infos concernant AHS, c'est ici