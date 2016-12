Relooking : Enora Malagré

Vous êtes fans de Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna sur D8 ? Donc vous connaissez forcément la chroniqueuse Enora Malagré ! Mais oui, vous savez, la petite blonde rigolote et énervée qui n'a pas la langue dans sa poche et qui se clashe volontiers avec des gens du genre Vénonique Genest, Jean-Luc Lahaye ou Ayem des Anges de la Télé-réalité Eh bien, voila une photo d'Enora jeune, sans maquillage et au naturel , quand elle tournait une pub pour des laxatifs (oui, oui...).Comme quoi, un bon maquillage et un bon coiffeur, ça vous change la vie !Et pour voir d'autres relookings de stars, c'est ici